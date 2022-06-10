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США обеспокоились из-за нехватки российской сурьмы

Defense News: США необходима альтернатива сурьме из Китая и России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В настоящее время американских запасов сурьмы для производства боеприпасов хватит до 2025 года, в связи с чем необходим поиск альтернативных источников этого полуметалла, пишет Defense News, ссылаясь на отчет Комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по делам вооруженных сил.

Издание напоминает, что по поставкам сурьмы США зависят в большей степени от Китая, и в меньшей — от России. «Комитет обеспокоен недавней геополитической динамикой в ​​отношениях с Россией и Китаем и тем, как это может ускорить сбои в цепочке поставок, особенно в отношении сурьмы», — говорится в документе.

Там же сообщается, что в срок до октября текущего года ответственные лица Пентагона должны представить прогноз на ближайшие пять лет, касающийся текущих и будущих уязвимостей цепочки поставок. Отмечается, что в настоящее время третьим ведущим в мире поставщиком сурьмы является Таджикистан.

В январе министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что к 2030 году страна добьется воспроизводства запасов нефти, газа, золота, серебра, свинца, цинка и сурьмы на уровне 150 процентов.

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Иван Потапов
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