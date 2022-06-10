В ДНР заявили о применении иностранной техники при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что обстрел города могли вести с помощью иностранной техники

Власти ДНР обладают информацией, что обстрел Донецка велся с применением иностранной техники. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Алексей Кулемзин.

10 июня в районе администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина прогремел взрыв. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома. Позже стало известно о втором ударе по центру города.

«Есть все основания предполагать, что это она [артиллерия иностранного производства] работает», — заверил Кулемзин.

Ранее представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что накануне, 9 июня, Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибром 155 миллиметров. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 42 километра. Погибла женщина.