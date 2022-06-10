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Спорт

В ISU прокомментировали расследование дела Валиевой

Глава ISU Ким Чжэ Ель заявил, что проба В Валиевой не вскрыта, и дело рассматривает РУСАДА

Фото: Kenjiro Matsuo / Globallookpress.com

Новый президент Международной федерации конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель прокомментировал ход расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что ISU не получала новой информации по делу. Также глава федерации рассказал, что допинг-проба В Валиевой пока не вскрыта. «Дело в [Российском антидопинговом агентстве] РУСАДА, мы не задействованы в настоящее время», — добавила пресс-атташе ISU Селина Ванье.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова поделилась новыми подробностями о ходе расследования. Она заявила, что результаты процесса должны быть обнародованы в августе 2022 года. Также Логинова отметила, что после завершения расследования российская сторона подаст обращение с претензией к шведской антидопинговой лаборатории, не сумевшей в срок проверить допинг-пробу Валиевой.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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