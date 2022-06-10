Умерла заслуженный художник России Ольга Кравченя

В возрасте 79 лет скончалась заслуженный художник РФ Ольга Кравченя

7 июня в США скончалась советская и российская художник-постановщик, заслуженный художник РФ Ольга Кравченя. Об этом сообщает «Российская газета».

Кравченя ушла из жизни в возрасте 79 лет в Лос-Анджелесе. Другие подробности не сообщаются.

Кравченя родилась в 1943 году в Москве. В 1968 году она окончила художественный факультет ВГИКа и начала работать по специальности. В 1970 году Кравченя присоединилась к команде Киностудии имени Горького.

Дебютной работой художницы стал короткометражный фильм «В горах мое сердце» в жанре артхаусной трагикомедии. Среди других проектов Кравчени — «Два дня чудес», «Надежда», несколько эпизодов «Ералаша», «Жребий», «Гостья из будущего», «Ричард Львиное сердце». Артистка также исполнила роль в фильме «Двое на голой земле» (1989).

В 2004 году Кравченя получила премию «Ника» за лучшую работу художника в фильме «Водитель для Веры» (2004).

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