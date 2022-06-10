Ученые обвинили правительства по всему миру в игнорировании одной группы людей

The Guardian: ученые обвинили правительства в игнорировании инвалидов в вопросах климата

Ученые из канадского университета Макгилла обвинили правительства по всему миру в том, что те игнорируют людей с ограниченными возможностями во вопросе изменения климата. Исследование под названием «Включение инвалидов в национальные обязательства и политику в области климатаa» было опубликовано в пятницу, 10 июня, сообщает The Guardian.

Ученые пришли к выводу, что только некоторые страны учитывают потребности этих людей, когда разрабатывают программы адаптации к климатическим изменениям и сокращения выбросов парниковых газов. Инвалидов назвали одной из самых уязвимых групп населения. Оказалось, что только 45 из более чем 190 стран, подписавших Парижское соглашение, упоминают людей с ограниченными возможностями в своих программах, однако чаще всего подобные меры считаются поверхностными.

В качестве примера уязвимости инвалидов к климату ученые отметили ураган «Катрина», обрушившийся на США в 2005 году. По словам авторов исследования, тогда люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, оказались в трудном положении, так как в стране не был разработан план их эвакуации, а транспортные средства оказались для них не приспособлены. Подобное произошло и при урагане «Сэнди» в 2012 году.

Исследователи призвали страны пересмотреть свои программы, отметив, что в научной среде не всегда понятна связь с инвалидностью и климатическим кризисом. «В разговоре с экспертами я сказал, что работаю над темой инвалидности и изменения климата, а они посмотрели на меня и спросили: "Что это значит?"», — отметил один из авторов исследования, профессор Себастьян Ходойн.

Ранее специалист по данным в Лаборатории реактивного движения НАСА и экоактивист Питер Калмус назвал человечество видом, живущим на автопилоте. Он также заявил, что ситуация в мире ухудшается очень быстрыми темпами, а следующие поколения будут жить в худших по сравнению с нынешними условиях, и осознание этого кажется «душераздирающим».