Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Ученые обвинили правительства по всему миру в игнорировании одной группы людей

The Guardian: ученые обвинили правительства в игнорировании инвалидов в вопросах климата

Фото: Shutterstock

Ученые из канадского университета Макгилла обвинили правительства по всему миру в том, что те игнорируют людей с ограниченными возможностями во вопросе изменения климата. Исследование под названием «Включение инвалидов в национальные обязательства и политику в области климатаa» было опубликовано в пятницу, 10 июня, сообщает The Guardian.

Ученые пришли к выводу, что только некоторые страны учитывают потребности этих людей, когда разрабатывают программы адаптации к климатическим изменениям и сокращения выбросов парниковых газов. Инвалидов назвали одной из самых уязвимых групп населения. Оказалось, что только 45 из более чем 190 стран, подписавших Парижское соглашение, упоминают людей с ограниченными возможностями в своих программах, однако чаще всего подобные меры считаются поверхностными.

Материалы по теме:
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022

В качестве примера уязвимости инвалидов к климату ученые отметили ураган «Катрина», обрушившийся на США в 2005 году. По словам авторов исследования, тогда люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, оказались в трудном положении, так как в стране не был разработан план их эвакуации, а транспортные средства оказались для них не приспособлены. Подобное произошло и при урагане «Сэнди» в 2012 году.

Исследователи призвали страны пересмотреть свои программы, отметив, что в научной среде не всегда понятна связь с инвалидностью и климатическим кризисом. «В разговоре с экспертами я сказал, что работаю над темой инвалидности и изменения климата, а они посмотрели на меня и спросили: "Что это значит?"», — отметил один из авторов исследования, профессор Себастьян Ходойн.

Ранее специалист по данным в Лаборатории реактивного движения НАСА и экоактивист Питер Калмус назвал человечество видом, живущим на автопилоте. Он также заявил, что ситуация в мире ухудшается очень быстрыми темпами, а следующие поколения будут жить в худших по сравнению с нынешними условиях, и осознание этого кажется «душераздирающим».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Раскрыта загадка орбит горячих юпитеров
Стилистка нашла простой способ казаться выше без каблуков
Дуров объявил о новой платной функции в Telegram
Россиянин получил срок за покушение на свою бабушку
Россиянам предложили отдохнуть во Вьетнаме по сниженной цене
Суд в США закрыли из-за сотен тараканов в зале
Названы подмосковные города с резким ростом цен на жилье из-за будущего МЦД
Работники Wildberries столкнулись с трудностями при получении зарплаты
Россия и Украина снова обменялись пленными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.