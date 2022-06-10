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Спорт

Болельщик «Рейнджерс» нокаутировал фаната «Тампы» после матча НХЛ

Болельщик «Рейнджерс» ударил по голове фаната «Тампы» после поражения в матче плей-офф НХЛ

Болельщик «Нью-Йорк Рейнджерс» нокаутировал фаната «Тампа-Бэй Лайтнинг» после поражения в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь Скотт Каплан.

Конфликт произошел после матча в подтрибунном помещении. Один из фанатов «Рейнджерс» напал на идущего за ним болельщика «Тампы». Пострадавший получил удар по голове, упал и потерял сознание. После этого ему начали оказывать помощь другие фанаты команды из Нью-Йорка.

10 июня «Тампа» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличился российский защитник Михаил Сергачев, на его счету заброшенная шайба и результативная передача.

На последних секундах матча российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес бросок по воротам «Рейнджерс» и спровоцировал массовую драку. В потасовке участвовало большинство находящихся на льду хоккеистов.

Дарья Коршунова
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Болельщик «Рейнджерс» нокаутировал фаната «Тампы» после матча НХЛ
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