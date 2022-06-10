В Совфеде назвали причину поддержки Швейцарией санкций против России

Сенатор Джабаров считает, что Швейцария ввела санкции против РФ ради отношений с США и ЕС

Швейцария поддерживает санкции против России, чтобы не испортить отношения с США и партнерами в Евросоюзе. Такую причину назвал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишут «Известия».

Сенатор выразил надежду, что западные страны переболеют «вирусом русофобии». «Я думаю, это говорит о том, что Швейцария теряет часть своего суверенитета, и для того чтобы не испортить отношения с США и другими главными партнерами в той же Европе, они идут на такие шаги, которые явно не способствуют интересам Швейцарии», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что власти Швейцарии одобрили введение шестого пакета санкций против России, включающего эмбарго на импорт российской нефти.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, а от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков предположил, что цены на нефть в ближайшие месяцы продолжат расти и побьют исторические рекорды.