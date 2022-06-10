Лавров дал совет польским властям после сравнения Путина с Гитлером

Глава МИД Лавров посоветовал Польше учить историю из-за сравнения Путина с Гитлером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал польским властям учить историю после высказанного сравнения президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Его слова приводит ТАСС.

«Польше и тем ее руководителям, которые допускают подобные сентенции, я бы посоветовал заниматься изучением истории, своей собственной истории, и тех событий, которые лежат в основе польской истории», — высказался глава МИД России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона за продолжающиеся переговоры с Путиным. «Кто-нибудь так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать таким образом, чтобы это не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов», — подчеркнул он.

Также Сергей Лавров заявил, что Польша начинает активно осваивать украинскую территорию «за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией».