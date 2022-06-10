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Стюардесса назвала способ разгладить вещи в отпуске без утюга

Стюардесса Нассим Хулс посоветовала гладить вещи с помощью пара в ванной

Фото: Sigmund / Unsplash

Стюардесса Нассим Хулс (Nassim Hools) назвала путешественникам способ разгладить вещи в отпуске без утюга. Ее слова приводит Express.

В интервью изданию бортпроводница дала несколько советов по комфортному пребыванию в гостинице. Например, она рассказала, что можно без труда погладить мятые вещи, если повесить их на вешалку в ванной комнате и принять горячий душ. Девушка добавила, что на процедуру требуется от 10 до 20 минут, чтобы складки полностью исчезли. «Пар сделает всю работу за вас», — пояснила она.

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Кроме того, стюардесса рекомендовала проверить «бюро находок» в отеле. По ее словам, постояльцы часто забывают в номерах зарядные устройства, поэтому можно на время попросить их у персонала и не покупать новые. «Это также сэкономит ваше время и деньги, поскольку не придется ходить по магазинам в поисках нужного адаптера», — поделилась она.

В заключение работница авиалиний добавила, что некоторые отели предоставляют бесплатный трансфер до определенных мест, о чем можно узнать на ресепшене при заселении.

Ранее в июне британская стюардесса Дианна Кастро (Deanna Castro), проработавшая в крупной авиакомпании 16 лет, назвала четыре главные ошибки пассажиров на борту. Сотрудница авиалиний заметила, что пассажиры любят высовывать в проход руки или ноги. По ее словам, из-за этого бортпроводники могут споткнуться и получить травму.

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Татьяна Карпова
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