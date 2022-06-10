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В России рассказали об отслеживании перемещений Зеленского

Эксперт рассказал, что перемещения президента Украины Зеленского отследила РЛС «Контейнер»

Фото: Umit Bektas / Reuters

Перемещения представителей власти Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, могут полностью отслеживаться, так что российские военные владеют всеми необходимыми данными. Об этом MK.RU рассказал специалист в области зенитных комплексов.

«Российская противовоздушная оборона обладает нужными средствами. Разведка работает, и наши расчеты четко себе представляли, кто летит, куда и зачем», — пояснил он.

В частности, заметил специалист, речь идет о загоризонтных радиолокационных станциях (РЛС) «Контейнер», которые способны контролировать воздушное пространство на расстоянии трех тысяч километров и установлены на всех направлениях. По словам эксперта, именно такая станция отследила, например, атаку крылатых ракет США по объектам в Сирии в 2019 году.

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«Дежурные силы и средства контролируют воздушное пространство над Украиной. Вся информация, в том числе о полетах Зеленского, стекается на центральный командный пункт. А там уже принимаются решения в отношении целей», — заключил собеседник газеты.

В конце мая и начале июня украинский лидер активно перемещался по стране и побывал на нескольких участках фронта. В частности, с рабочим визитом он посетил Харьковскую область, Запорожье и города Лисичанск и Соледар в Донбассе. Там Зеленский встретился с военными и местными жителями.

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Варвара Кошечкина
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