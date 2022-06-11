В МИД России оценили решение суда Италии по иску о статье с призывом к убийству

Захарова раскритиковала решение суда Италии по иску о статье с призывом к убийству

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прокуратура Италии отклонила иск, который был подан в прокуратуру российским послом в Риме Сергеем Разовым по поводу статьи, опубликованной газетой La Stampa об убийстве «президента-тирана». Такую критическую оценку она дала в Telegram.

По словам Захаровой, иск Разова был отклонен судьей предварительного следствия вопреки тому, что в итальянском законодательстве есть статья о подстрекательстве к совершению преступления. Подобное деяние карается тюремным сроком, добавила она.

Суд сослался на отсутствие «конституционного принципа о наличии противоправного деяния», а описания убийства не «представляют угрозу государственной безопасности», а также не являются «призывом к совершению преступления», так как «не выявлены материальные признаки состава преступления», подчеркнула представитель МИД.

«Главред "Стампы" на основании этих заключений с гордостью заявил, что у газеты есть свои убеждения, за которые она борется − убеждения либеральной демократии», — добавила Захарова.

Она возмутилась, что на страницах издания «либеральная демократия» поощряет рассуждения «о возможности и целесообразности физического устранения главы иностранного государства».

1 июня на сайте МИД РФ был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем отмечается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве уточнили, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».