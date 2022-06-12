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Оценена возможность приговоренным в ДНР наемникам избежать казни без помилования

Адвокат Трунов: приговоренных к казни иностранных наемников могут обменять без помилования

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У приговоренных к смертной казни иностранных наемников, которых осудили в Донецкой народной республике (ДНР), есть шанс избежать высшей меры наказания без помилования с помощью обмена. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

По оценке юриста, у Великобритании и Марокко нет возможности повлиять на решение главы ДНР Дениса Пушилина о помиловании своих граждан, воевавших на стороне Украины.

«Самое главное и самое первое это то, что ДНР — самостоятельное государство. Все признали или не все — это вопрос двадцать пятый. Это самостоятельное государство, где в решение властей и суда как одной из ветвей власти никто вмешиваться не может. Помимо судебного решения, существует институт помилования. Он четко регламентирован определенным положением, которое подразумевает возможность помилования при определенной процедуре. Есть комиссия, которая готовит документы, и глава государства, который принимает решение», — объяснил он.

При этом стороны могут договориться об обмене осужденными, считает Игорь Трунов.

Помилование и обмен — это не связанные институты и не связанные решения. Если отказали в помиловании, это не означает отказ в возможном обмене правонарушителя

Игорь Труновдоктор юридических наук

«Также существует институт обмена теми или иными нарушителями. Это устанавливается либо межгосударственным соглашением, либо это разовые ситуации, когда соглашения нет. Но это возможно при обоюдном желании сторон. Каково будет решение об обмене, сказать сложно, потому что это другое государство, у них свои интересы, и мне сложно представить, что может предложить Марокко ДНР, какие могут быть обмены преступниками», — заключил адвокат.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит основания для помилования троих иностранных наемников, приговоренных к смерти в республике.

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна. Они признаны виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, обучении в целях осуществления террористической деятельности. У них есть 30 дней на обжалование приговора.

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Варвара Кошечкина
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