Российский преемник «Макдоналдса» вернет формат «МакКафе»

Владелец российского McDonald's Говор сообщил, что в рестораны вернется формат McCafе

Российский преемник «Макдоналдса» — сеть ресторанов «Вкусно и точка» — вернет формат «МакКафе», передает корреспондент «Ленты.ру».

Владелец российского «Макдоналдса» Александр Говор сообщил, что в скором времени компания начнет работать над возвращением к работе формата, который ранее функционировал как «МакКафе».

Также бизнесмен рассказал, что пока в ресторанах сети будут продавать запасы Coca-Cola, но в дальнейшем компания планирует провести тендер на поиск нового поставщика напитков. Как уточнил генеральный директор российского «Макдоналдса» Олег Пароев, Coca-Cola, скорее всего, не будут производить в России.

12 июня в Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса». Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

Перед этим Говор заявил, что в России планируется открывать до 80 новых ресторанов перезапущенного «Макдоналдса» в неделю.

Компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России в мае. Также она сообщила о продаже всех торговых точек. Новым владельцем российской сети ресторанов стал предприниматель Александр Говор.