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Спорт

Первый небинарный спортсмен в истории Олимпийских игр завершил карьеру

Первый небинарный фигурист в истории ОИ американец Ледюк объявил о завершении карьеры
Тимоти Ледюк

Тимоти Ледюк. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Выступавшие в парном катании американские фигуристы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк объявили о завершении карьеры. Спортсмены сообщили о своем решении в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летний Ледюк заявил, что намерен стать тренером, а 26-летняя Кейн-Гриббл будет выступать в ледовых шоу. Они поблагодарили тренеров, в том числе российского специалиста Нину Мозер, с которой работали с сентября 2021 года.

На Олимпиаде в Пекине пара заняла восьмое место в личном первенстве. Ледюк стал первым в истории Игр небинарным фигуристом. Часть российских спортсменов раскритиковала атлета, идентифицирующего себя гендером, выпадающим из бинарной системы.

Кейн-Гриббл и Ледюк — двукратные чемпионы США. Также на их счету серебро чемпионата четырех континентов.

Дарья Коршунова
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