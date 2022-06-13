Шевченко отреагировала на разговоры о ее спорной победе на UFC 275

Валентина Шевченко отказалась считать свою победу над Талией Сантос на UFC 275 спорной

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко отказалсь считать свою победу над бразильянкой Талией Сантос спорной, несмотря на разговоры экспертов и других бойцов. Об этом сообщает MMA Junkie.

Шевченко отреагировала на разговоры относительно ее выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Она заверила журналистов, что результат поединка против Сантос закономерен. «Единственное, что в нашем спорте имеет значение — это урон», — отметила она.

После UFC 275 Шевченко призналась, что выступала с травмой стопы. Именно по этой причине спортсменка откзалась от исполнения коронного танца в октагоне после победы.

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Она побидила Сантос раздельным решением судей, что вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов и болельщиков. В частности, экс-чемпион UFC Генри Сехудо призвал поменять систему подсчета очков после боя Шевченко.