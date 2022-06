Названа стоимость ремейка The Last of Us в России

The Last of Us для PlayStation 5 будут стоить 5499 рублей в России

Скриншот: игра The Last of Us Part I

В российском магазине PlayStation Store открыли предзаказ на ремейк игры The Last of Us. Об этом сообщает издание DTF.

Как отмечают авторы игрового медиа, тайтл стал доступен для предзаказа в 2:00 по московскому времени. Игра появилась в том числе и в российской версии PS Store — несмотря на то, что в начале марта Sony объявила о приостановке работы ресурса в России. Игру можно найти, воспользовавшись поиском на сайте.

Уточняется, что игра доступна в двух физических и двух цифровых изданиях, названы их цены. Стоимость стандартной версии составит 5499 рублей, расширенной — 6199 рублей. В последнюю войдут несколько игровых бонусов — например, различная экипировка и оформление для оружия. В США издании стоят 70 и 80 долларов соответственно.

Обновленная The Last of Us появится на PlayStation 5 2 сентября, позже игра также выйдет на ПК. Вместе со стартом предзаказов Sony показала несколько видео и скриншотов, на которых продемонстрировала отличия между классической и обновленной версиями.

Оригинальная The Last of Us вышла на PlayStation 3 в 2013 году. Тайтл был создан студией Naughty Dog и изданный Sony Computer Entertainment.

О том, что Sony перевыпустит классический эксклюзив для PS5, в начале года рассказывал известный инсайдер Том Хендерсон. Специалист точно предсказал, что The Last of Us выйдет во второй половине года.