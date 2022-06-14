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Два американских банка приостановили операции по госдолгу России

Bloomberg: крупные банки JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу РФ

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs —приостановили операции по обслуживанию госдолга России. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц

заявление одного из двух банков

По данным агентства, к такому решению привели указания от Минфина США. При этом, по словам источников, в июне эти организации все еще проводили операции по займам РФ.

Отказ США

США прекратили срок действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

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Считается, что США пошли на такой шаг, чтобы изъять из российского бюджета средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Об этом представители Минфина США сообщили Bloomberg.

Решение России

После объявления США о прекращении срока действия генеральной лицензии министр финансов России Антон Силуанов рассказал, каким образом Москва планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций.

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По его словам, РФ будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Силуанов отметил, что такой механизм работает аналогично, но «в обратном порядке». Так можно заплатить по госдолгу без использования западной расчетной инфраструктуры.

Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону

Антон Силуанов министр финансов

Для того, чтобы инвестор смогу получить получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте, ему нужно открыть валютный и рублевый счета в российском банке. Также следует получить поручения на продажу валюты. Глава Минфина добавил, что платежи будут осуществлять через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

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Внешний долг России

Ранее доклад Счетной палаты (СП) РФ показал, что внешний госдолг России с начала 2022 года уменьшился на 2,6 миллиарда долларов. Согласно документу, внешний госдолг России по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 миллиона долларов, что составляет 80,8 процента верхнего предела, равного 70,7 миллиарда долларов. Таким образом, его размер уменьшился на 2 558,8 миллиона долларов, или на 4,3 процента, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года.

4 804 890миллиона рублей

составил в рублевом эквиваленте государственный внешний долг на 1 апреля 2022 года

В то же время в рублевом эквиваленте государственный внешний долг вырос с начала года на 369 470,1 миллиона рублей, или на 8,3 процента, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890 миллиона рублей, отмечается в докладе.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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