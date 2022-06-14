Два американских банка приостановили операции по госдолгу России

Bloomberg: крупные банки JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу РФ

Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs —приостановили операции по обслуживанию госдолга России. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц заявление одного из двух банков

По данным агентства, к такому решению привели указания от Минфина США. При этом, по словам источников, в июне эти организации все еще проводили операции по займам РФ.

Отказ США

США прекратили срок действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

Считается, что США пошли на такой шаг, чтобы изъять из российского бюджета средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Об этом представители Минфина США сообщили Bloomberg.

Решение России

После объявления США о прекращении срока действия генеральной лицензии министр финансов России Антон Силуанов рассказал, каким образом Москва планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций.

По его словам, РФ будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Силуанов отметил, что такой механизм работает аналогично, но «в обратном порядке». Так можно заплатить по госдолгу без использования западной расчетной инфраструктуры.

Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону Антон Силуанов министр финансов

Для того, чтобы инвестор смогу получить получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте, ему нужно открыть валютный и рублевый счета в российском банке. Также следует получить поручения на продажу валюты. Глава Минфина добавил, что платежи будут осуществлять через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Внешний долг России

Ранее доклад Счетной палаты (СП) РФ показал, что внешний госдолг России с начала 2022 года уменьшился на 2,6 миллиарда долларов. Согласно документу, внешний госдолг России по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 миллиона долларов, что составляет 80,8 процента верхнего предела, равного 70,7 миллиарда долларов. Таким образом, его размер уменьшился на 2 558,8 миллиона долларов, или на 4,3 процента, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года.

4 804 890 миллиона рублей составил в рублевом эквиваленте государственный внешний долг на 1 апреля 2022 года

В то же время в рублевом эквиваленте государственный внешний долг вырос с начала года на 369 470,1 миллиона рублей, или на 8,3 процента, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890 миллиона рублей, отмечается в докладе.