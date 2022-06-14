В ФИФА задумались о введении в футболе чистого игрового времени

В ФИФА заявили, что обсудят с IFAB введение в футболе чистого игрового времени

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном введении в футболе чистого игрового времени. Об этом сообщает Calciomercato.

По его словам, организация и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) задумались над этим вопросом. «Нужно найти какое-то решение. Мы внесем несколько предложений, которые потом будут протестированы», — заявил Инфантино.

Функционер допустил, что некоторые воспримут такое предложение скептически. «Но в IFAB открыты для любых предложений, которые направлены на улучшение футбола», — добавил он.

28 мая с заявлением о российском футболе выступил руководитель европейского департамента национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Маммадов. Он выразил надежду в ближайшем будущем снова вернуть российский футбол на международную арену.