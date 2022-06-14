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Названы лучшие модели купальников для полных женщин

Стилистка Тродд назвала купальники с рюшами и с длинным рукавом лучшими для полных женщин

Фото: South Beach / Asos

Модный редактор журнала Glamour Джорджия Тродд назвала лучшие купальники для полных женщин. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.

По словам стилистки, наиболее выигрышно на плюс-сайз-девушках смотрятся бикини, которые подчеркивают фигуру, например, текстурированные изделия и модели с рюшами. Среди прочего, для женщин, предпочитающих закрытые фасоны, Тродд советует присмотреться к купальным костюмам с длинными рукавами. Отмечается, что упомянутые пляжные наряды стали популярны благодаря американской бизнесвумен Ким Кардашьян.

Автор материала также пояснила, что летом 2022 года приобрести купальники больших размеров стало гораздо проще, чем когда-либо, благодаря расширению ассортимента у множества брендов. Известно, что подходящие полным девушкам бикини появились в коллекциях таких марок, как River Island, Calvin Klein, New Look, H&M, Asos, Very и других.

В мае российский стилист Ольга Теплякова назвала ошибки в гардеробе полных девушек, которые портят их внешний вид. Так, визуально увеличить фигуру способно отсутствие в образе вертикальных линий. Исправить данную проблему помогут, например, жакеты прямого кроя из плотной ткани или платья с запахом, отметила специалистка. Также она посоветовала не скрывать талию, а обозначать ее поясом или с помощью заправленного в брюки края футболки или рубашки.

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Дарья Шляпужникова
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