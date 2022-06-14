Губернатор российского региона рассказал о пострадавших при обстреле ВСУ

Глава Брянской области Богомаз заявил, что при обстреле Клинцов ВСУ были ранены 4 человека

В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

Начало событий в новости В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале подтвердил факт обстрела города Клинцы Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ранение нескольких местных жителей.

По словам главы региона, по предварительной информации пострадали четыре человека.

Богомаз добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Об обстреле стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после обстрела в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка.

Аналогичный инцидент произошел в конце мая — губернатор Курской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли приграничное село Нехотеевка. Он уточнил, что повреждения получили восемь строений, газопровод и ЛЭП.