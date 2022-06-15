В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине

NYT: власти США опасаются потери интереса в американском обществе к конфликту на Украине

Власти США опасаются возможной потери интереса американской общественности к конфликту на Украине, так же, как и ослабления европейского единства. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Чиновники явно обеспокоены тем, что как интерес американской общественности к конфликту, так и европейское единство могут ослабнуть», — пишет газета. По ее данным, по этой причине власти США ищут способы пробудить этот интерес, в том числе пригласив президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Мадриде в конце июня.

Издание также пишет, что в администрации президента США изучают, как вести себя по отношению к конфликту, поможет ли прекращение огня или официальное перемирие или оно нанесет ущерб. Однако сейчас американские власти готовятся к «долгосрочной поддержке украинского правительства и дополнительным поставкам оружия».

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что с начала российской спецоперации на Украине США выделили Киеву военную помощь на 5,6 миллиарда долларов. Он пообещал, что Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Украине на «регулярной основе».