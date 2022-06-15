Убивавшая россиян ради квартир банда черных риелторов отправилась в колонию

Черным риелторам Анатолия Мазура, убивавшим жителей Подмосковья ради квартир, дали срок

В Московской области банде черных риелторов Анатолия Мазура, убивавшей россиян ради их квартир, вынесли приговор. Всех членов банды отправили в колонию. Об этом в среду, 15 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

Как установил суд, лидер группировки Мазур вместе с сообщниками Виктором Смирновым, Владимиром Леоновым и Александром Кукушенко организовали агентство недвижимости в городе Ногинск. Они убеждали жителей Подмосковья, ведущих асоциальный образ жизни, продавать им имущество, обещая взамен пожизненное денежное содержание.

В дальнейшим бандиты расправлялись с потерпевшими. Всего с 2008 по 2015 год ими были совершены пять убийств мужчин и женщин. Кроме того, злоумышленники расправились с сотрудником правоохранительных органов, которому стало известно об их незаконной деятельности. Преступники застрелили его вместе с сожительницей, заманив на встречу.

Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследовал уголовные дела в отношении банды по статьям 105 («Убийство»), 209 («Бандитизм»),126 («Похищение человека») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее судимый лидер ОПГ Анатолий Мазур был приговорен к пожизненному лишению свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, Виктор Смирнов — к 22 годам лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей, Владимир Леонов — к 14 годам лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей, Алексей Кукушенко — к 10 годам лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей.

Преступники будут отбывать наказание в исправительных колониях особого и строгого режимов.