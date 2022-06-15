Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Убивавшая россиян ради квартир банда черных риелторов отправилась в колонию

Черным риелторам Анатолия Мазура, убивавшим жителей Подмосковья ради квартир, дали срок

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области банде черных риелторов Анатолия Мазура, убивавшей россиян ради их квартир, вынесли приговор. Всех членов банды отправили в колонию. Об этом в среду, 15 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

Как установил суд, лидер группировки Мазур вместе с сообщниками Виктором Смирновым, Владимиром Леоновым и Александром Кукушенко организовали агентство недвижимости в городе Ногинск. Они убеждали жителей Подмосковья, ведущих асоциальный образ жизни, продавать им имущество, обещая взамен пожизненное денежное содержание.

В дальнейшим бандиты расправлялись с потерпевшими. Всего с 2008 по 2015 год ими были совершены пять убийств мужчин и женщин. Кроме того, злоумышленники расправились с сотрудником правоохранительных органов, которому стало известно об их незаконной деятельности. Преступники застрелили его вместе с сожительницей, заманив на встречу.

Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследовал уголовные дела в отношении банды по статьям 105 («Убийство»), 209 («Бандитизм»),126 («Похищение человека») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Материалы по теме:
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям» Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
21 апреля 2021
Бизнес на крови. Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
Бизнес на крови.Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
2 августа 2021

Ранее судимый лидер ОПГ Анатолий Мазур был приговорен к пожизненному лишению свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, Виктор Смирнов — к 22 годам лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей, Владимир Леонов — к 14 годам лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей, Алексей Кукушенко — к 10 годам лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей.

Преступники будут отбывать наказание в исправительных колониях особого и строгого режимов.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на сообщения о взятии двух американцев в плен на Украине
21-летняя модель с титулом самой красивой девочки в мире показала тело в бикини
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.