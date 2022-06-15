Невмешательство НАТО в конфликт на Украине объяснили

Эксперт Пономаренко объяснил невмешательство НАТО в конфликт на Украине последствиями

НАТО не вмешивается в конфликт на Украине, так как в альянсе есть понимание интересов групп стран, отдельных стран, народов континента, и, безусловно, своих, а также понимание того, к чему это может привести, считает Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк призвал НАТО вмешаться в ситуацию на Украине. «Давайте официально объявим это и прикажем россиянам прекратить огонь. Конфликт невозможно остановить без вмешательства НАТО», — заявил он во время дискуссии, организованной «Атлантическим советом».

«Первый и существенный момент, что это не действующий, а бывший военачальник, и сейчас он выступает либо как эксперт, либо как частное лицо. Пусть даже зачастую таким образом истеблишмент имеет возможность выражать свои настроения, но это не решение действующей власти», — отметил Пономаренко.

Военный эксперт объяснил, почему вмешательство НАТО не происходит и в блоке осторожны даже в вопросах поставок вооружения. По его словам, на то есть технические и военно-политические причины. «Технические заключаются в том, что современное оружие стоит дорого, оно производится в ограниченных количествах, и его не хотят предоставлять, в том числе понимая, что оно может быть захвачено, разобрано, изучено. Военно-политические, мне кажется, более очевидные: потому что эскалация ведет к непредсказуемым последствиям в Европе, которая уже дважды, скажем так, наступала на грабли — дважды устраивала гигантские бойни, которые ее же и ослабляли оба раза», — уточнил он.

15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах контактной группы по Украине обсудить поставки Киеву тяжелого вооружения. Ранее он заявлял, что военные альянса не принимают участие в конфликте, так как НАТО не хочет эскалации боевых действий за пределами Украины.

