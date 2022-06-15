В Совфеде указали на выросшие шансы выхода конфликта за пределы Украины

Сенатор Цеков указал на выросшие из-за НАТО шансы выхода конфликта за пределы Украины

Последние заявления НАТО приближают вероятность того, что конфликт выйдет за пределы Украины, считает член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, а также что министры обороны НАТО скоро объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию.

«Это тот человек, который, в принципе, привел Украину к специальной военной операции своей воинственностью, и он продолжает это делать и дальше, хотя часто противоречит себе, иногда с пониманием относится и говорит о необходимости переговоров, но он оказался ястребом в военном смысле, то есть он желает продолжения войны на Украине», — ответил на последние заявления генсека НАТО Цеков.

На Западе думают, что спокойно отсидятся в своих странах, но этого не будет, если конфликт на Украине затянется, убежден сенатор. Поэтому Запад должен быть заинтересован в том, чтобы он прекратился. Причем, по его словам, там прекрасно понимают, что конфликт прекратится только в одном случае — при поражении Украины. «И они делают то, что идет во вред европейцам и Украине, может быть, Украине, прежде всего», — подытожил Цеков.

Ранее Столтенберг заявлял, что военные альянса не принимают участие в конфликте, так как НАТО не хочет эскалации боевых действий за пределами Украины.

