Стала известна новая должность в КПРФ убившего лося Рашкина

Бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина назначили советником ЦК КПРФ

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, убивший лося и приговоренный к условному сроку по делу о незаконной охоте, получил новую должность в КПРФ. Об этом рассказал ТАСС руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко.

Он отметил, что Рашкина назначили советником Центрального комитета (ЦК) КПРФ. Ющенко уточнил, что экс-депутата освободили от должности первого секретаря московского горкома КПРФ.

Место Рашкина на этом посту займет лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин, указал пресс-секретарь.

2 июня стало известно, что КПРФ передала вакантный мандат Валерия Рашкина жене координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили депутатских полномочий. За принятие такого решения проголосовали 337 депутатов Государственной Думы, против — 58. Еще 14 парламентариев воздержались.

Позже экс-парламентарий заявил, что обжалует данное решение в Конституционном суде.