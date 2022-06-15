Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стала известна новая должность в КПРФ убившего лося Рашкина

Бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина назначили советником ЦК КПРФ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, убивший лося и приговоренный к условному сроку по делу о незаконной охоте, получил новую должность в КПРФ. Об этом рассказал ТАСС руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко.

Он отметил, что Рашкина назначили советником Центрального комитета (ЦК) КПРФ. Ющенко уточнил, что экс-депутата освободили от должности первого секретаря московского горкома КПРФ.

Материалы по теме:
Рашкин признался в убийстве лося на охоте. Депутата хотят лишить неприкосновенности, ему грозит тюремный срок
Рашкин признался в убийстве лося на охоте.Депутата хотят лишить неприкосновенности, ему грозит тюремный срок
18 ноября 2021
В машине депутата Госдумы Рашкина нашли убитого лося. Политика подозревают в незаконной охоте
В машине депутата Госдумы Рашкина нашли убитого лося.Политика подозревают в незаконной охоте
29 октября 2021

Место Рашкина на этом посту займет лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин, указал пресс-секретарь.

2 июня стало известно, что КПРФ передала вакантный мандат Валерия Рашкина жене координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили депутатских полномочий. За принятие такого решения проголосовали 337 депутатов Государственной Думы, против — 58. Еще 14 парламентариев воздержались.

Позже экс-парламентарий заявил, что обжалует данное решение в Конституционном суде.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.