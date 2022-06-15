Рашкина захотели лишить важного поста в КПРФ

Убившего лося Рашкина захотели лишить поста первого секретаря Московского горкома КПРФ

Бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, убившего лося и приговоренного к условному сроку по делу о незаконной охоте, захотели лишить важного поста в КПРФ. Об этом рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с ситуацией.

По данным одного из собеседников издания, руководство в среду, 15 июня, может поднять вопрос о лишении Рашкина поста первого секретаря московского горкома КПРФ. Другой источник, близкий к руководству партии, подтвердил, что эта тема вынесена на обсуждение.

«Планируется жесткое заседание президиума ЦК. Конечно, если Рашкин добровольно не напишет заявление о сложении своих полномочий», — пояснил близкий к руководству московского горкома КПРФ собеседник.

Другой источник допустил, что убивший лося Рашкин уйдет сам. Кроме того, на место опального коммуниста уже нашли кандидата. На этом посту в случае отставки его может сменить лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.

2 июня стало известно, что КПРФ передала вакантный мандат Рашкина жене координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили депутатских полномочий. За принятие такого решения проголосовали 337 депутатов Государственной Думы, против — 58. Еще 14 парламентариев воздержались.

Позже экс-парламентарий заявил, что обжалует данное решение в Конституционном суде.