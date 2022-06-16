Стюардесса яхты раскрыла сумму недельных трат миллионеров на алкоголь

Стюардесса на яхте для богачей Кейтлин: пассажиры тратят на алкоголь два миллиона рублей

Стюардесса на яхте для богачей Кейтлин (фамилия не указывается) раскрыла сумму недельных трат миллионеров на алкоголь. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом superyacht призналась, что счета за спиртные напитки клиентов чартерных рейсов доходят до 30 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) за семидневный период. «На этом судне ром, текила, виски, вино, шампанское и прочие подобные напитки никогда не иссякают!» — заявила девушка, которая часто рассказывает о нюансах работы на своей странице.

Отвечая на вопросы юзеров, официантка пояснила, что за время поездки пассажиры нередко могут полностью израсходовать весь приобретенный ими алкоголь. Если этого не происходит, некоторые клиенты забирают напитки с собой, добавила стюардесса.

Ранее в июне директор круизного лайнера Celebrity Silhouette Льюис Пауэр Стэннард показал на видео свою каюту и удивил пользователей сети ее размерами. Известный в соцсетях под никнеймом cruisedirectorlewis юзер рассказал, что на судне его помещение для отдыха состоит из нескольких комнат. На первых кадрах ролика виден холл, в котором располагаются шкаф с одеждой, кухонная зона с раковиной, тумбами и полками, а также рабочий стол с компьютером. Кроме того, директор продемонстрировал спальную комнату с широкой кроватью, туалетным столом, зеркалом и шифоньером, вместительный совместный санузел с душевой кабиной.