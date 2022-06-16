Россиянам перечислили опасные последствия обезвоживания

Врач Олег Ирышкин предупредил об увеличении риска инфаркта от недостатка воды в организме

Врач диетолог-эндокринолог Олег Ирышкин перечислил россиянам опасные последствия обезвоживания организма и назвал основные симптомы дефицита воды, которые нельзя игнорировать. Его слова приводит радио Sputnik.

Эксперт отметил, что соблюдать водный баланс необходимо в любом возрасте, однако чем старше становится человек, тем меньше он ощущает недостаток воды в организме. Это может спровоцировать развитие различных заболеваний, в том числе увеличивает риск инфаркта и инсульта, предупредил эксперт.

«Обезвоживание увеличивает риск тромбообразования: чем меньше воды в организме, тем более густая кровь, и это повышает риск возникновения тромбов. А они, в свою очередь, приводят к инсульту или инфаркту. Поэтому если у человека есть заболевания сердечно-сосудистой системы или он перенес инсульт или инфаркт, то за водным балансом ему нужно следить вне зависимости от возраста», — уточнил Ирышкин.

Среди основных признаков обезвоживания, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, специалист назвал усталость, слабость и головную боль. Кроме того, по его мнению, на дефицит воды в организме может указать цвет мочи. Если она соломенного цвета, значит, с балансом жидкости все в порядке, а если темного, то нужно принимать соответствующие меры, заключил эксперт.

Врач рекомендует учитывать особенности организма, чтобы компенсировать недостаток жидкости. Он уточнил, что любой напиток состоит из воды, поэтому можно пить чай или соки, однако людям с диабетом или избыточным весом следует быть осторожнее с соками, так как они содержат большое количество сахара. Что касается кофе, то, по мнению специалиста, он способствует выведению жидкости из организма, поэтому после него нужно выпить еще стакан воды.

Эксперт также обратил внимание на то, что холодная вода, в отличие от теплой, всасывается дольше.

Ранее врач высшей категории Сергей Длин опроверг популярный миф о том, что ежедневно необходимо выпивать не менее двух литров воды. По его словам, два литра — цифра весьма условная, и рекомендуется рассчитывать необходимый объем жидкости в день по формуле «30 миллилитров на один килограмм веса».