Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бостон Селтикс
Завтра
04:00 (Мск)
Голден Стэйт Уорриорз
НБА - плей-офф|Финал. 6-й матч
Колорадо Эвеланш
19 июня
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 2-й матч
Голден Стэйт Уорриорз
20 июня
03:00 (Мск)
Бостон Селтикс
НБА - плей-офф|Финал. 7-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
21 июня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Спорт

Журова объяснила демонстрацию украинской боксершей флага «Азова» на турнире

Журова заявила, что боксерша Петренко может быть сторонницей нацизма из-за флага «Азова»
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему украинская боксерша Диана Петренко продемонстрировала флаг батальона «Азов» на международном юношеском турнире «Мемориал Гергея Борнемиссы» в Венгрии. Ее слова приводит RT.

Журова заявила, что спортсменка может быть не слишком образованной и не понимать, что стоит за этой символикой. Также она посчитала, что украинка может быть сторонницей нацизма. «В любом случае, она уже себя позиционировала определенным образом, маски сняты», — добавила депутат.

Петренко, занявшая второе место в весовой категории до 50 килограммов, на церемонии награждения развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке и запретил делать это, после чего украинке пришлось убрать символ.

«Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»
Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»
В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля
Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света
В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.