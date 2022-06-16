Журова объяснила демонстрацию украинской боксершей флага «Азова» на турнире

Журова заявила, что боксерша Петренко может быть сторонницей нацизма из-за флага «Азова»

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему украинская боксерша Диана Петренко продемонстрировала флаг батальона «Азов» на международном юношеском турнире «Мемориал Гергея Борнемиссы» в Венгрии. Ее слова приводит RT.

Журова заявила, что спортсменка может быть не слишком образованной и не понимать, что стоит за этой символикой. Также она посчитала, что украинка может быть сторонницей нацизма. «В любом случае, она уже себя позиционировала определенным образом, маски сняты», — добавила депутат.

Петренко, занявшая второе место в весовой категории до 50 килограммов, на церемонии награждения развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке и запретил делать это, после чего украинке пришлось убрать символ.

«Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии.