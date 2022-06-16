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Спортивный юрист объяснил возможное продление расследования дела Валиевой

Юрист Тимчук заявил, что расследование дела Валиевой может быть продлено в виде исключения

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Партнер Коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал информацию о возможном увеличении срока расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Согласно статье 4.2 Международного стандарта Всемирного антидопингового агентства (WADA) по обработке результатов, независимо от вида нарушения антидопинговых правил и за исключением случаев, связанных со сложными вопросами или задержками, находящимися вне контроля антидопинговой организации (например, задержки по вине спортсмена или другого лица), антидопинговые организации должны иметь возможность завершить обработку результатов (включая слушание в первой инстанции) в течение шести месяцев с момента уведомления спортсмена о предполагаемом антидопинговом нарушении», — заявил спортивный юрист.

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Он добавил, что из нормы следует, что возможны исключения и срок расследования может быть продлен. «Например, если это связано со сложными вопросами, которые возникают в ходе расследования», — объяснил Тимчук.

По словам специалиста, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязано проверить версию спортсменки, запросить необходимые документы, опросить лиц, которые могут быть связаны с нарушением антидопинговых правил. «В данном случае важно, чтобы в ходе расследования все обстоятельства были изучены и учтены, даже если это займет больше шести месяцев. Крайнего срока нет, но понятно, что выход за пределы шести месяцев — это исключение из правил. Чем больше срок, превышающий полгода, тем больше давление на РУСАДА, особенно с учетом внимания к этому делу», — заключил он.

12 июня генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли допустил, что вердикт по делу Валиевой могут вынести позже августа. Он уточнил, что по ряду процедурных причин на расследование может уйти больше времени.

Скандал вокруг допинг-пробы Валиевой разгорелся во время Олимпиады в Пекине. Спортсменку хотели отстранить от соревнований — на этом настаивали WADA и Международный олимпийский комитет (МОК). Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил россиянке продолжить выступления на Играх. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Андрей Стрельцов
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