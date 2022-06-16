В России исключили развитие отношений с Евросоюзом

Постпред Небензя заявил, что ЕС не относится к тем, с кем РФ будет развивать отношения

Страны Евросоюза больше не относятся к тем, с кем Россия планирует развивать отношения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Поясняя свою точку зрения, дипломат отметил, что в последние годы России приходилось рассчитывать на свои силы. «Будучи как европейской, так и азиатской державой, мы будем развивать отношения с теми странами и объединениями, которые обладают самостоятельностью и не боятся отстаивать свои интересы», — заявил он, добавив, что ЕС к таковым «уже не относится».

Исключив дальнейшее развитие отношений с объединением, постпред признал, что будущее Евросоюза Москве небезразлично. Он добавил, что курс нынешнего руководства ЕС «недальновиден и опасен», и на это, по его словам, в прошлом неоднократно указывали авторитетные политические деятели союза, среди которых есть и бывшие председатели Еврокомиссии.

Ранее Небензя заявил, что инициатива об отправке оружия и техники на Украину из стран Запада является военным преступлением, поскольку вооружение используется для обстрелов мирных жителей. По его словам, «украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».