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Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды

Глава «Роскосмоса» Рогозин назвал соцсеть Twitter рупором антироссийской пропаганды

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на блокировку его аккаунта в Twitter, назвав соцсеть рупором антироссийской пропаганды. Его комментарий появился в четверг, 16 июня, в Telegram.

По словам Рогозина, администрация платформы потребовала от него удалить сообщение, посвященное Украине. «Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным», — написал он и добавил, что не собирается удалять свой пост.

«Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», — заявил глава «Роскосмоса».

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Также он рассказал, что начал вести Twitter в 2009 году, когда еще работал постпредом России при НАТО. Как уточнил Рогозин, он использовал соцсеть для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС.

Пост, в котором гендиректор «Роскосмоса» высказался об Украине, был опубликован в минувший понедельник, 13 июня. «Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», — говорилось в публикации.

В конце апреля Рогозин закрыл свой профиль в Twitter после того, как СМИ сообщили о покупке этой соцсети основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Уточнялось, что при переходе на аккаунт главы «Роскосмоса» появлялось уведомление о том, что пользователь ограничил доступ к своей странице.

Перед этим стало известно, что Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Вскоре основатель Tesla заявил о временной приостановке сделки. Он объяснил, что завершит ее только в том случае, если компания докажет, что доля фейковых аккаунтов на платформе не превышает пяти процентов.

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Евгения Наумова
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