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Посольство России в Вашингтоне заявило о фейках США о российской армии

Посольство России в Вашингтоне: США игнорируют обстрелы Донецка украинскими бойцами

Фото: Анатолий Бочинин / ТАСС

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США распространяют фейки об использовании российской армией кассетных боеприпасов в Харькове, но в то же время игнорируют обстрелы украинскими бойцами мирного населения Донецка при помощи западного оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими "фальшивок" об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова», — следует из заявления дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что российская армия защищает мирное население республик Донбасса от ВСУ, пока националистов «поддерживают США и целый ряд государств Европы». «Более того, "коллективный запад" открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи», — заявили в ведомстве.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что заявления Пентагона о возможности расширения поставок дальнобойных комплексов на Украину вызывают крайнюю обеспокоенность. Дипломат отметил, что подобные высказывания можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. По его мнению, это лишь подтверждает, что у США нет стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ударная волна


Марина Совина
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