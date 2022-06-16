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На российской федеральной трассе перекрыли движение из-за оползня

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области перекрыли движение из-за оползня

На федеральную трассу Р-258 «Байкал» в Иркутской области в четверг, 16 июня, сошел оползень — из-за этого движение по ней полностью перекрыли. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Там уточнили, что оползень сошел в Слюдянском районе на 156-м километре федеральной трассы. В результате происшествия никто не пострадал.

Последствия схода оползня на российской трассе устраняют 12 работников дорожной службы и 6 единиц техники. Легковые автомобили объезжают трассу по обочине, движение грузового транспорта не осуществляется.

Ранее в Курганской области движение по федеральной трассе в сторону Тюмени перекрыли из-за пожаров. Тогда не было проезда от Кетовского и Белозерского районов до села Редькино.

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Анастасия Шейкина
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