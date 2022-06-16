ЦИК попросил МВД проверить сообщения о наличии у Удальцовой гражданства Украины

МВД проверит жену лидера «Левого фронта» Удальцову на наличие гражданства Украины — ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России попросила Министерство внутренних дел (МВД) дополнительно проверить сообщения о наличии у жены лидера «Левого фронта» Анастасии Удальцовой гражданства Украины. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает РИА Новости.

«Ее несколько раз проверяли и еще раз проверят, я думаю, что все будет нормально... Направили документы в МВД», — заявил член комиссии Евгений Колюшин.

Он заверил, что процедура проверки займет несколько дней, и передача мандата депутата Государственной Думы, который ранее принадлежал осужденному за убийство лося Валерию Рашкину, может состоятся «через неделю, если не на следующей».