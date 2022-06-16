Захарова пошутила над решением Coca-Cola прекратить производство в России

Представитель МИД Захарова пошутила над решением Coca-Cola прекратить производство в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила над решением компании Coca-Cola прекратить производство своей продукции на российских заводах.

«Компания Coca-Cola объявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России. Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?!!» — сыронизировала дипломат.

Ранее 16 июня дистрибьютор американского производителя газированных напитков Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottle Company (Coca-Cola HBC) объявил о прекращении производства и продаж напитков в России.

В России работают десять заводов Coca-Cola HBC. Американский головной офис сообщил о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине в начале марта, при этом производство напитков продолжалось.