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Захарова отвергла существование Украины в прежних границах

Представитель МИД Захарова заявила, что Украина в прежних границах больше не существует

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Украина в ее прежних границах больше не существует. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», — сказала дипломат.

Ранее Захарова раскритиковала власти Украины за попытку обвинить РФ в обстрелах Донецка. Дипломат заявила, что попытки возложить на Россию ответственность за обстрелы Донецка находятся «за гранью добра и зла».

Также она отметила, что решение поставлять оружие армии Украины является суицидальным для Европы. Захарова объяснила, что отправка вооружений киевскому режиму, очевидно, осуществляется без просчетов дальнейшей судьбы этого оружия.

В мае представитель МИД порассуждала о планах Польши по экспансии на Украину. «Нельзя исключать, что Варшава, конечно, вынашивает планы по такой ползучей экспансии на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. А увязка со специальной военной операцией России в данном случае не более чем предлог», — сказала она.

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Марина Совина
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