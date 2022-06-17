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Выпуск автомобилей без подушек безопасности в России объяснили

Вице-премьер Борисов объяснил выпуск упрощенных Lada необходимостью сохранить производство

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Вице-премьер Юрий Борисов объяснил выпуск упрощенных автомобилей в России необходимостью сохранения объемов производства заводов и рабочих мест. Об этом чиновник рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

Борисов отметил, что перезапустить автомобильный завод после простоя в течение нескольких месяцев очень сложно. В связи с этим было принято решение продолжить производить автомобили в упрощенной версии без дополнительных, привычных для потребителей услуг и сервисов. «Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят», — заявил он.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров. «Обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"», — сказал он. «Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ предложил, как сделать отечественный автопром устойчивым и перспективным. Ждем Силуанова в Совфед на Lada», — ответил на это глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что он как чиновник готов ко всему, в том числе пересесть на автомобиль «Лада».

«АвтоВАЗ» сообщил, что начал выпуск новой Lada Granta Classic, в комплектацию которой не вошли подушки безопасности, АБС, тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Согласно данным компании, в автомобиле этой версии также отсутствует охранная сигнализация, противотуманные фары, противобуксовочная система (TCS), электростеклоподъемники задних дверей и регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте. Цены на Lada Granta Classic 2022 года будут стартовать с 658 300 рублей с учетом выгоды в 20 тысяч рублей по программам trade-in и Lada Finance.

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Платон Щукин
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