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ЦСКА подписал контракт с футболистом сборной Сербии

ЦСКА подписал контракт с футболистом сборной Сербии Миланом Гайичем

Фото: Martin Meienberger / globallookpress.com

Защитник сборной Сербии Милан Гайич стал футболистом московского ЦСКА. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Игрок перешел в столичный клуб на правах свободного агента, с ним подписан контракт до 2025 года. Финансовые условия соглашения не раскрываются. В новой команде Гайич будет выступать под 22 номером.

Серб является воспитанником белградского ОФК, затем выступал за французский «Бордо». Последним клубом Гайича была «Црвена Звезда». В активе игрока один матч в составе национальной сборной Сербии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.

15 июня ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера Владимира Федотова. Он сменил Алексея Березуцкого. Тренер и его помощники присоединились к команде на сборе на базе в Новогорске.

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