Российский шахматист Непомнящий начал турнир претендентов с победы

Шахматист Непомнящий обыграл китайца Лиженя в стартовом матче

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайца Дина Лиженя в стартовом матче турнира претендентов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в пятницу, 17 июня, в Мадриде. Российский шахматист играл черными фигурами и смог начать соревнование с победы. В следующем матче Непомнящий встретится с американцем Фабиано Каруаной. Соперником Лиженя станет поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Непомнящий выступает на турнире, который завершится 7 июля, в качестве нейтрального спортсмена. Победитель соревнований получит право побороться за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В декабре прошлого года Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.