В Госдуме высказались о судьбе надзорных органов при отказе от проверок бизнеса

Депутат Кирьянов исключил упразднение надзорных органов при отказе от проверок бизнеса

Судьба надзорных органов при отказе от большинства проверок для бизнеса кардинально не изменится. Они продолжат свою работу, но будут акцентироваться на других задачах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Надзорным органам работы хватит. Никакого упразднения никаких надзорных органов я себе не представляю Артем Кирьянов депутат Госдумы

«Надзорные органы должны работать в рамках риск-анализа, и эта клиентоориентированная модель позволяет подавляющее большинство налогоплательщиков избавить от излишнего внимания. Риск-анализ дает красные зоны, где надо проверять, а все остальные 98 процентов налогоплательщиков могут чувствовать себя комфортно», — сказал он.

По мнению депутата, решение о сокращении числа проверок созрело давно. Оно позволит предпринимателям сосредоточится на ведении бизнеса, а не на бюрократических моментах, отметил депутат.

«На сегодняшний день регуляторная гильотина, которая дает возможность предпринимательскому сообществу более свободно работать, — это процесс незавершенный. Очень много сделано по отказу от проверочных мероприятий, чтобы упорядочить контрольную работу. Огромные усилия прилагает Генеральная прокуратура, чтобы все плановые проверки были занесены в реестр, чтобы было понятно, насколько они обоснованны и законны. Эти органы, которые созданы не для наказания как самоцели, а чтобы корректировать работу предпринимателей, если такая коррекция нужна. Главный упор сегодняшнего дня — это то, что бизнес должен быть максимально активен и не должен испытывать давления со стороны контрольных органов. Контрольные органы должны предупреждать, профилактировать, сигнализировать бизнесу о тех или иных нарушениях», — заключил он.

Также депутат отметил роль цифровизации в системе проверок. Она значительно облегчает многие процедуры, считает он.

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поручил проработать отказ от ряда проверок бизнеса.

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — заявил глава государства.

Параметры реформы в ближайшие месяцы предстоит определить правительству.

Что делать?



