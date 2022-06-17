США решили проверить подлинность фото с задержанными на Украине американцами

CNN: Госдепартамент изучит подлинность фото плененных на Украине граждан США Дрюке и Хьюна

Госдепартамент США решил проверить подлинность фотографии, на которой, вероятно, запечатлены задержанные на Украине американские граждане Александр Дрюке и Энди Хюйн, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщила мать одного из них Банни Дрюке в беседе с телеканалом CNN.

Они напряженно работают над верификацией. Мы очень надеемся Банни Дрюке мать задержанного на Украине американца

Женщина отметила, что видела кадр, на котором двух американцев перевозят в грузовике со связанными руками. Она выразила надежду, что ее сын остался в живых.

По словам Банни Дрюке, ее сын отслужил в Вооруженных силах США 12 лет, за это время он дважды побывал в Ираке.

Ситуация с американскими гражданами на Украине

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

Заявление о том, что двое американцев, именуемых как Бама и Хейт, были взяты в плен, также опубликовала спецгруппа иностранных наемников Task Force Baguette, уточнив, что эти граждане США не выходят на связь уже неделю.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что Белый дом в курсе сложившейся ситуации с гражданами США. По его словам, в случае если эта информация окажется правдивой, Соединенные Штаты сделают «все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой». Власти призвали американских граждан не посещать Украину для боевых действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о взятии российскими военнослужащими в плен двух американцев. Он предположил, что подобная информация может быть у Министерства обороны.

США готовы контактировать с Россией по задержанным американцам

США готовы контактировать с Россией по поводу двух задержанных на Украине американцев. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон еще не обращался к Москве с данным вопросом, однако не получал от российской стороны каких-либо сведений, что граждане Соединенных Штатов находятся под стражей в Российской Федерации.

Если мы решим, что такие контакты через наше посольство в Москве или по другим каналам будут продуктивными в плане получения большего количества информации о местонахождении этих лиц, то мы не будем колебаться перед тем, как это сделать Нед Прайс пресс-секретарь Госдепартамента США

Официальный представитель ведомства напомнил, что если задержанные американцы официально участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, то они находятся в статусе военнопленных согласно Женевской конвенции. Эти люди обладают иммунитетом комбатантов и не подлежат преследованию за участие в конфликте.

Прайс добавил, что США находятся в контакте с властями Киева, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями пропавших в Донбассе граждан, выясняется вопрос об их местонахождении, Вашингтон пристально следит за ситуацией.

США неизвестно о местонахождении еще одного американца

Официальный представитель Госдепартамента отметил, что Соединенным Штатам неизвестно о судьбе еще одного американца, отправившегося на Украину для участия в боевых действиях.

Есть сообщения о еще одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о подробностях этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей этого дела. Как мы понимаем, этот человек также отправился на Украину, чтобы взяться за оружие Нед Прайс пресс-секретарь Госдепартамента США

Прайс отметил, что указанный гражданин считается пропавшим в последние недели.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обозначил главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.

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