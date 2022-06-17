Работники американских избиркомов начали бояться за свою безопасность

CNN: сотрудники избирательных комиссий в США боятся за свою безопасность

Сотрудники американских избирательных комиссий боятся за собственную безопасность в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2022 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, работники избиркомов начали испытывать страх из-за угроз, поступающих в адрес госслужащих по всей стране. С ними грозятся расправиться, если на выборах будут замечены намеренные фальсификации результатов. Кроме того, в апреле сотрудники нацбезопасности США провели брифинг для работников избиркомов по возможным опасностям.

Ранее в своей колонке для CNN журналист Стивен Коллинсон заявил, что высокие цены на газ в Соединенных Штатах и самая сильная инфляция за последние 40 лет ставят в тяжелое положение действующего президента страны Джо Байдена и Демократическую партию перед предстоящими в ноябре выборами в Конгресс.