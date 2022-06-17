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Голограмма украинского президента пообещала «победить империю»

На выставке в Париже голограмма президента Украины Зеленского пообещала «победить империю»

Фото: Ludovic Marin / AP

На выставке стартапов и технологий VivaTech в Париже показали голограмму президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что голограмма Зеленского, одетого в футболку с надписью Come to the dark side («Переходи на Темную сторону» — англ.), обратилась к посетителям и участникам выставки с обещанием «победы над империей».

«Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы претворяем в жизнь: мы тоже победим империю», — заявил президент.

Ранее Зеленский выступил с видеообращением к участникам Преспанского форума. Он призвал к европейскому единству и «историческому усилению Европы» Украиной.

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Георгий Нестеров
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