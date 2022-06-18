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Фетисов оценил контракт осужденного за изнасилование хоккеиста с клубом КХЛ

Фетисов заявил, что ему сложно понять причину подписания совершившего изнасилование Буше

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил то, что изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что моральная составляющая — важная вещь, поэтому ему сложно ответить, чем руководствовалось руководство омской команды при принятии решения. «Будет ли это ударом по имиджу КХЛ? А он у них есть? Вызвано ли приглашение Буше дефицитом легионеров? Не знаю. Если чего-то нет, значит, можно все? Думаю, нет», — посчитал он.

О подписании контракта с игроком стало известно ранее 18 июня. Соглашение рассчитано на один сезон.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы. В итоге спортсмена приговорили к одному году тюрьмы условно в США.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.

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