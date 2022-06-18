Предложение Джонсона о подготовке украинских военных оценили

Военный политолог Андрей Кошкин считает, что США передали Украину в руки Британии

Правительство США передало Украину в руки Британии, поэтому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня выполняет свои основные задачи. Его предложение о подготовке украинских военных не является необычным. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил заявление Джонсона полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Новая программа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому начать новую программу по подготовке украинских военных за пределами страны. Так, каждые четыре месяца планируется проводить трехнедельный учебный курс для 10 тысяч военных «с использованием проверенного в боях опыта британской армии».

Зеленский отреагирует на это предложение так, как ему скажут Андрей Кошкин военный политолог

«На сегодняшний день Великобритания, судя по всему, получает в руки Украину от США. Британия так же будет отвечать за восточный фланг НАТО. Так что здесь она просто выполняет свои функции», — считает Кошкин.

Армия у Великобритании не столь многочисленная, но если говорить о качестве и о подготовке, то эта армия весьма достойная на европейском континенте Андрей Кошкин военный политолог

Союз Великобритании и Украины ранее уже подразумевал под собой военное сотрудничество, однако после предложения, которое поступило от Джонсона, партнерство двух стран должно усилиться, допускает Андрей Кошкин.

«Британия уже собиралась строить свои базы на территории Украины и посылала свои подарки в виде вооружения. Предложение от премьер-министра Великобритании — это расширение тех связей, которые уже у них были выстроены», —сказал он.

Опасность для ЕС

Военный политолог убежден, что помимо влияния на саму Украину, Великобритания хочет показать свою мощь и для Европейского союза.

«Британия хотела бы показать Европе, кто главный. Подобного рода форма обучения украинских военнослужащих — это некая ступень для того, чтобы обеспечить свое лидерство среди Польши, Украины, стран Балтии, возможно впоследствии для Финляндии и Швеции. Этими странами планирует дирижировать Великобритания. А чтобы дирижировать, нужно соответствовать и применять схемы, обеспечивающие доминирование. Одна из них — это обучение на своей территории военнослужащих», — заявил он.

Этот союз направлен еще и на разрушение Евросоюза Андрей Кошкин военный политолог

Так же в ходе переговоров Джонсон заявил, что Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками.

О приезде британского лидера в украинскую столицу ранее сообщил сам Зеленский. Президент Украины выразил благодарность Великобритании за решительность в поддержке республики. «Рад снова видеть большого друга нашей страны, Бориса Джонсона, в Киеве», — сказал он.