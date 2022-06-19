Футболист ПСЖ рассказал о желании Месси убить его

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес рассказал о конфликте с нападающим Лионелем Месси

Полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес рассказал о конфликте с нападающим Лионелем Месси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 против «Барселоны». Его слова приводит Marca.

«Я кое-что сказал партнерам, он это услышал и просто взбесился — набросился на меня и хотел убить. Было очень не по себе, хотелось убежать домой», — заявил футболист. Он подчеркнул, что в дальнейшем начал хорошо общаться с Месси, особенно после перехода игрока в ПСЖ.

Матч, о котором рассказал Паредес, состоялся 16 февраля 2021 года. Тогда «Барселона» потерпела разгромное поражение от ПСЖ со счетом 1:4.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал всю карьеру. Паредес выступает за французский клуб с 2019 года. Вместе футболисты стали чемпионами Франции в прошедшем сезоне.

