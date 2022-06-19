Татьяна Тарасова рассказала о состоянии после госпитализации

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что находится дома на даче

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после госпитализации. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я сейчас дома на даче. Я в больницу ходила ранее. Но сейчас я дома», — заявила 75-летняя Тарасова. Она поблагодарила за беспокойство о ее здоровье.

Это не первая госпитализация тренера за последние месяцы. Ранее 19 июня Sport24 сообщил, что Тарасова находится в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. Отмечалось, что это внеплановая госпитализация, поэтому дата выписки была неизвестна.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — известные фигуристы Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Денис Тен, Сидзука Аракава.