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В Госдуме рассказали о льготах для многодетных отцов

Депутат Бессараб сочла, что многодетные отцы получат лишь часть льгот, имеющихся у матерей
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Предоставление многодетным отцам дополнительной льготы в виде досрочного выхода на пенсию станет шагом к уравниванию их в правах с многодетными матерями. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Для многодетных отцов была пенсия по старости на общих основаниях. Вместе с тем для матерей предусмотрено досрочное назначение пенсии по старости в связи рождением детей, но для многодетных отцов таких льгот ранее не было», — напомнила парламентарий.

Сейчас для многодетных матерей в России предусмотрен досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. Так, те, у кого трое детей, могут выйти на нее в 57 лет, у кого четверо — в 56. Льготы также могут получить те, кто имеет большой трудовой стаж, либо работал в районах Крайнего Севера.

Маловероятно, что льготы, которые предоставляются женщинам, в полной мере будут аналогичными для мужчин, предупредила Светлана Бессараб.

«Такие же льготы, как многодетные матери, отцы вряд ли смогут получить по объективным причинам — это деторождение. У нас отцы хоть и пользуются наравне с матерями правом на отпуск по уходу за ребенком, но до настоящего времени, например, не предусмотрено предоставления более востребованной на рынке труда профессии. Мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, имеют на это право, а отцы, к сожалению, до сих пор выключены из этого», — объяснила она.

Льготы, которые предусмотрены для мам, вряд ли будут полностью предусмотрены для пап

Светлана Бессарабдепутат Госдумы
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При этом некоторые мужчины все же получат больше прав, полагает депутат Госдумы.

«Думаю, что отцы, которые в одиночку воспитывают детей, должны получить те же льготы, что и матери», — заключила Светлана Бессараб.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам и доложить по этому поводу до 1 октября.

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Мария Сметанина
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