В Госдуме рассказали о льготах для многодетных отцов

Депутат Бессараб сочла, что многодетные отцы получат лишь часть льгот, имеющихся у матерей

Предоставление многодетным отцам дополнительной льготы в виде досрочного выхода на пенсию станет шагом к уравниванию их в правах с многодетными матерями. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Для многодетных отцов была пенсия по старости на общих основаниях. Вместе с тем для матерей предусмотрено досрочное назначение пенсии по старости в связи рождением детей, но для многодетных отцов таких льгот ранее не было», — напомнила парламентарий.

Сейчас для многодетных матерей в России предусмотрен досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. Так, те, у кого трое детей, могут выйти на нее в 57 лет, у кого четверо — в 56. Льготы также могут получить те, кто имеет большой трудовой стаж, либо работал в районах Крайнего Севера.

Маловероятно, что льготы, которые предоставляются женщинам, в полной мере будут аналогичными для мужчин, предупредила Светлана Бессараб.

«Такие же льготы, как многодетные матери, отцы вряд ли смогут получить по объективным причинам — это деторождение. У нас отцы хоть и пользуются наравне с матерями правом на отпуск по уходу за ребенком, но до настоящего времени, например, не предусмотрено предоставления более востребованной на рынке труда профессии. Мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, имеют на это право, а отцы, к сожалению, до сих пор выключены из этого», — объяснила она.

Льготы, которые предусмотрены для мам, вряд ли будут полностью предусмотрены для пап Светлана Бессараб депутат Госдумы

При этом некоторые мужчины все же получат больше прав, полагает депутат Госдумы.

«Думаю, что отцы, которые в одиночку воспитывают детей, должны получить те же льготы, что и матери», — заключила Светлана Бессараб.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам и доложить по этому поводу до 1 октября.