Аналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный удар

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с «Украиной.ру» допустил применение Россией ядерного оружия при провокации НАТО. Он заявил, что гипотетическая попытка захватить Калининградскую область вынудит Москву нанести удар.

Он отметил, что вероятность вооруженного конфликта на побережье Балтийского моря невелика, но она существует, поскольку Польша в какой-то момент может начать обострять ситуацию на границе.

«Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию», — подчеркнул Евсеев.

По словам военного эксперта, эффективное проведение спецоперации на Украине ослабит желание Североатлантического альянса вступать в конфронтацию с Москвой.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал Запад задуматься об угрозе ядерного оружия США в Европе. Он добавил, что участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО «противоречит их базовым обязательствам» по ДНЯО.